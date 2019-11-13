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11:07, 13 ноября 2019 1 413
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Вжух и… Рязанец искупался в аквариуме с рыбой в «Глобусе»

Вжух и… Рязанец искупался в аквариуме с рыбой в «Глобусе»

Рязанец искупался в аквариуме с живой рыбой, установленном в гипермаркете «Глобус». Видео пользователь Александр Забуруннов опубликовал в своем Instagram.

На кадрах видно, что молодой человек разделся до трусов и залез в аквариум. Как это отразилось на состоянии рыб и продажах «Глобуса», неизвестно.

После выходки рязанца доставляли в отдел полиции. В ведомстве рассказали, как накажут нарушителя.


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