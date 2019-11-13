Вжух и… Рязанец искупался в аквариуме с рыбой в «Глобусе»

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Рязанец искупался в аквариуме с живой рыбой, установленном в гипермаркете «Глобус». Видео пользователь Александр Забуруннов опубликовал в своем Instagram.
На кадрах видно, что молодой человек разделся до трусов и залез в аквариум. Как это отразилось на состоянии рыб и продажах «Глобуса», неизвестно.
После выходки рязанца доставляли в отдел полиции. В ведомстве рассказали, как
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«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».