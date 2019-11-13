Воронежские депутаты обсудили усовершенствование первичной медпомощи

В рамках выездного заседания комитета Воронежской облдумы по охране здоровья депутаты Иван Мошуров, члены комитета Андрей Благов, Людмила Ипполитова, Алексей Чернов и Владимир Коробов осмотрели объекты здравоохранения, которые за два года открыли в Новоусманском районе. Например, ФАП в поселке Лекарственный заработал в начале 2017 года. В штате числится фельдшер, раз в неделю выездной прием ведет врач общей практики из Рогачевской врачебной амбулатории.

«Под постоянным медицинским контролем находятся 314 жителей поселка. Но в летнее время количество потенциальных пациентов удваивается — за счет дачников. Рядом располагаются крупные садовые товарищества», — рассказала фельдшер Лекарственного ФАПа Юлия Минакова.

По ее словам, ежедневно до семи человек приходят на прописанные врачом процедуры, прививки или на плановый осмотр.

Председатель комитета облдумы по охране здоровья Иван Мошуров отметил хорошее медицинское оснащение фельдшерско-акушерского пункта, а также наличие анкет на онконастороженность, которые позволяют выявить ряд заболевания на ранней стадии.

Член комитета облдумы по охране здоровья, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова поинтересовалась, как проводится патронаж семей с новорожденными детьми, и предложила в случае необходимости организовать консультации с сотрудниками перинатального центра.

На совещании в администрации Новоусманского района депутаты, представители областного правительства и медики обсудили, как усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи в регионе.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, к 2021 году на территории области не должно остаться населенных пунктов с численностью населения более 100 человек без доступной первичной медицинской помощи.

«Национальный проект „Здравоохранение“ направлен на улучшение качества, доступности и комфортности медицинской помощи. Среди основных задач нацпроекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц, — сказал Владимир Нетесов. — Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель по достижению средней продолжительности жизни в стране свыше 80 лет к 2030 году. Большой вклад в осуществление этой задачи приходится именно на специалистов первичной медико-санитарной помощи. К 2021 году вся территория региона должна быть охвачена первичной медпомощью: фельдшерско-акушерские пункты, сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы должны появиться во всех населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2 тысяч человек».

По мнению председателя комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Ивана Мошурова, от сотрудников первичного звена зависит очень многое.

«Можно сказать, что именно отсюда из ФАПов и сельских амбулаторий и начинается большая медицина. Если сегодня не заниматься развитием системы первичного звена, то все те огромные средства, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов на развитие здравоохранения, не помогут справиться с задачей по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни нашего населения, — подчеркнул Иван Мошуров. — Я рад, что у нас есть не только современные медицинские учреждения на селе, но и высококвалифицированные кадры, которые знают своих пациентов и при необходимости вовремя направят их в учреждения районного уровня, либо специализированные клиники областного центра».

Замруководителя департамента здравоохранения региона Наталья Нехаенко сообщила, что за основу новой современной модели первичной медико-санитарной помощи взяли проект «Бережливая поликлиника». Ожидается, что оптимизация коснется работы регистратуры, участковой службы. Кроме того, улучшат обслуживание пациентов на дому, а за счет обустройства колл-центров обращения в регистратуру сократятся более чем в три раза.

На выездном заседании отметили усиление материально технической базы детских поликлиник. Так, в 2019 году в 41 детской поликлинике переформатировали и сделали более комфортными кабинеты, а в 43 медучреждениях докупили оборудование на 175 миллионов рублей.

В ближайшие годы в области появятся восемь мобильных комплексов, один передвижной комплекс для детей, пять мобильных флюорографов и двадцать четыре передвижных ФАПа.

Новую модель первичной медико-санитарной помощи будут реализовывать в 77 подразделениях в Воронеже и 128 районных.

Как сообщил Мошуров, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в области откроют семь центров амбулаторной онкопомощи на базе многопрофильных крупных медицинских организаций. Первичные онкологические отделения с дневным стационаром будут обсуживать территории с численностью населения от 50 тысяч человек.

«В центрах будут осуществлять не только диагностическое наблюдение пациентов с онкодиагнозом, но и проводить химиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара. Таким образом людям не будет нужды ездить на плановые процедуры в воронежские клиники, все необходимое лечение можно будет получить рядом с домом», — уверен Мошуров.

Обеспеченность врачами и средним медперсоналом в регионе выше среднероссийского показателя. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 по 2018 годы 655 медработников нашли работу в сельской местности. В этом году привлекли еще 68 врачей и 25 фельдшеров.

Замруководителя департамента здравоохранения региона Наталья Нехаенко сообщила, что за четыре года медикам передали в пользование более 150 объектов недвижимости, а в 15 районах компенсируют аренду жилья. Кроме того согласно принятому облдумой в 2017 году закону медработникам первичного звена и скорой помощи, постоянно проживающим в сельской местности, дают в аренду участки земли для строительства с правом их дальнейшей приватизации.

Сейчас рассматривают и другие варианты формирования жилого фонда для представителей первичной медико-санитарной помощи. Например, субсидии на строительство жилья, льготное ипотечное кредитование, строительство жилья в специализированном кооперативе по примеру ПЖСК «Учитель».

По итогам выездного заседания комитета облдумы по охране здоровья приняли резолюцию, в которой отразили роль депутатов регионального парламента в части контроля над реализацией комплекса мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того парламентарии заявили о необходимости внесения изменений в порядок целевого набора студентов медицинских вузов и колледжей в пользу развития сельской медицины. Для разработки этой законодательной инициативы создадут группу из депутатов, представителей профильных департаментов правительства региона, специалистов медицинского сообщества и высшей школы Воронежской области.