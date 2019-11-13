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17:43, 13 ноября 2019 80
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Воронежские автоинспекторы спасли водителя с сахарным диабетом

Воронежские автоинспекторы спасли водителя с сахарным диабетом

Фото: Pixabay.com

Воронежские автоинспекторы спасли водителя с сахарным диабетом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью во вторник, 12 ноября, на трассе М4 «Дон» полицейские заметили световые сигналы, которые подавала двигавшаяся за ними машина. Как оказалось, 52-летний водитель ехал в направлении Краснодарского края.

Водитель пояснил, что страдает тяжелой формой сахарного диабета. Инсулин закончился, когда он проезжал по Тульской области. В Липецкой области мужчина не смог найти аптеки и больницы.

«В ходе беседы, у водителя была заметна сильная одышка, а его нога сильно опухла. Оперативно проанализировав ситуацию, сотрудники полиции решили сопроводить его в ближайшее медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе.

В больнице мужчине оказали необходимую помощь.

«Он выразил сотрудникам Госавтоинспекции огромную благодарность за помощь в сложной жизненной ситуации», — добавили в полиции.


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