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Фото: Pixabay.com
Воронежские автоинспекторы спасли водителя с сахарным диабетом. Об этом
Ночью во вторник, 12 ноября, на трассе М4 «Дон» полицейские заметили световые сигналы, которые подавала двигавшаяся за ними машина. Как оказалось, 52-летний водитель ехал в направлении Краснодарского края.
Водитель пояснил, что страдает тяжелой формой сахарного диабета. Инсулин закончился, когда он проезжал по Тульской области. В Липецкой области мужчина не смог найти аптеки и больницы.
«В ходе беседы, у водителя была заметна сильная одышка, а его нога сильно опухла. Оперативно проанализировав ситуацию, сотрудники полиции решили сопроводить его в ближайшее медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе.
В больнице мужчине оказали необходимую помощь.
«Он выразил сотрудникам Госавтоинспекции огромную благодарность за помощь в сложной жизненной ситуации», — добавили в полиции.
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