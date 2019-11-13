Во Владимирской области обсудили закон о «медицинской» ипотеке и проект бюджета на следующую трехлетку

На октябрьском заседании заксобрания Владимирской области рассмотрели закон, корректирующий условия предоставления медикам льготной ипотеки . Его суть в том, что количество потенциальных получателей увеличивается, а сама поддержка становится более ощутимой.

Документ решили принять сначала только в первом чтении и предусмотреть срок для внесения поправок, в том числе и со стороны администрации области. Поправки поступили, но вместе с ними в заксобрание 5 ноября внесли и альтернативный законопроект, который предусматривал больше льгот для врачей так называемого первичного звена, не учитывая узких специалистов.

Кроме того, по нему приезжие медики оказались бы в преимущественном положении в сравнении с местными. Законопроект вызвал недоумение у депутатов. Народные избранники настаивали на том, что не стоит разделять врачей по профессиональному признаку.

Также депутаты обсудили проект бюджета следующего года и трехлетнего периода. Так, доля расходов на соцсферу возрастет до 72%. По всем статьям соцблока затраты Владимирской области выше федеральных показателей. Например, на образование из бюджета России направляется 25% всех расходов, здесь это 31% расходной части бюджета региона. Аналогичная ситуация с культурой, спортом, здравоохранением (с учетом денег ФОМС), соцполитикой.

Больше всего вопросов у депутатов вызвал блок, касающийся здравоохранения. Прозвучала просьба к директору профильного департамента Алексею Мозалеву познакомить депутатов с планами оптимизации службы скорой помощи. В ответ он пригласил присутствующих принять участие в работе круглого стола.

Продолжая тему медицины, члены комитета обсудили проект бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Среди прочего, директор территориального ФОМС Ольга Ефимова сообщила, что на сегодняшний день заявилось 40 частных клиник, выразивших желание работать в системе ОМС.

Однако, добавила она, подавляющее большинство из них готовы предоставлять по полису только дорогостоящие услуги — некоторые виды диагностики, операции. Только три коммерческие клиники сегодня имеют прикрепленное население, то есть оказывают первичную медицинскую помощь.

Кроме того, члены сокомитета поддержали инициативу «Справедливой России» и высказались за то, чтобы поручить Счетной палате области проверить расходование средств на ремонт и модернизацию больницы в Струнино.