Владимирские депутаты обсудили изменения в действующие законы

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Во вторник, 12 ноября в законодательном собрании прошло заседание комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности. Депутаты ознакомились с проектом областного бюджета на следующую трехлетку и одобрили изменения в действующие законы, относящиеся к ведению комитета.
Региональному парламенту рекомендовали принять в двух чтениях законопроект об изменениях в областной закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
При этом необходимо учесть поправки, внесенные депутатами. Председатель комитета Александр Нефедов отметил, что с принятием закона администрация области получит право разработать программу, на основании которой будет возмещаться ущерб пострадавшим. Иные поправки носят преимущественно редакционный (уточняющий) характер.
Также к принятию в двух чтениях рекомендовали законопроект о внесении изменении в закон «О противодействии коррупции во Владимирской области». Документ разработала «Единая Россия».
Согласно ему, предлагается освободить депутатов сельских поселений, которые не работают в местных Советах на постоянной основе, от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах.
Еще одна новация касается мер, применяемых к нарушителям закона. На данный момент, если депутат или должностное лицо органов местного самоуправления представили недостоверные или неполные декларации, их отстраняют сразу и насовсем. Законодатели считают, что если искажение сведений в декларации носит несущественный характер, то могут применяться и другие меры, предусмотренные федеральным законодательством, в том числе предупреждение.
Депутат фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков внес на рассмотрение комитета проект закона о внесении изменений в «Избирательный кодекс Владимирской области».
Суть основного предложения — исключить на муниципальных выборах по партийным спискам общую часть в списке кандидатов. При таком порядке больше шансов на избрание получат территориальные группы кандидатов в депутаты — то есть те, кто напрямую работает с населением и кого люди реально знают.
Автор законодательной инициативы считает, что принятие закона исключит попадание в депутаты «темных лошадок». Члены комитета одобрили законопроект.
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