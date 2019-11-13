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9:48, 13 ноября 2019 328
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В Турлатове школьники ходят по самодельному мосту через ручей и опасную лощину — ОНФ

В Турлатове школьники ходят по самодельному мосту через ручей и опасную лощину — ОНФ

В Турлатове школьники вынуждены ходить по самодельному мосту через ручей и опасную лощину. Улица Солнечная, где находится несколько десятков домов, буквально отделена от поселка, сообщили активисты ОНФ.

На эту проблему они обратили внимание еще в 2018 году. Местную администрации попросили благоустроить участок между улицами Садовой и Солнечной. Там ответили, что работы запланированы, завершить их должны были в октябре 2019 года. Однако на сегодняшний день к благоустройству так и не приступили.

«Люди неоднократно падали в грязь в районе лощины, где протекает ручей. В распутицу там пройти просто невозможно — очень крутой спуск. Я сама упала в этом месте, у меня было растяжение. Решить проблему можно, если бы удалось частично ее засыпать, чтобы спуски не были такими крутыми», — рассказала местная жительница.

Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру, а также главе администрации Рязанского района с просьбой взять ситуацию на контроль.


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