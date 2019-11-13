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19:58, 13 ноября 2019 295
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В рязанский кардиодиспансер поставили пять кроватей за миллион

В рязанский кардиодиспансер поставили пять кроватей за миллион

Фото: Pixabay.com

В рязанский кардиодиспансер поставили пять функциональных кроватей за миллион рублей. Их разместили в реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщили в региональном минздраве.

Главврач кардиодиспансера Александр Данилов пояснил, что новую технику выпустил отечественный производитель в рамках импортозамещения.

«Наши сотрудники отмечают, что современные функциональные кровати легки в управлении и удобны в работе. Их использование обеспечит максимально комфортные условия для пациентов, а также оперативность и качество выполнения процедур медперсоналом», — отметил Данилов.

У реанимационных функциональных кроватей есть несколько способов регулировки и большое количество дополнительных приспособлений. К примеру, они снабжены инфузионными стойками для внутривенных вливаний, креплением для мочеприемника, а также системой управления, работающей в нескольких режимах.


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