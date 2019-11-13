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В Рязани нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Боеприпас нашли на 3-м Михайловском проезде. На место выезжала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники определили, что рязанцы нашли минометную мину калибром 82 миллиметров.
«Сотрудники ОМОН перевезли мину в безопасное место и уничтожили накладным зарядом», — пояснили в пресс-службе.
Фото регионального управления Росгвардии
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