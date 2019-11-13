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Фото: Pixabay.com
В России увеличили максимальный размер пособия по беременности и родам. С 1 января он составит 322 тысяч рублей, передает
В этом году самая большая выплата за 140 дней составляла 301 095 рублей.
По данным на сайте
Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 150 рублей до 2 301 рубля.
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