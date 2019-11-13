В России предложили наказывать банки за жестокость при взыскании долгов

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Фото: Pixabay.com
Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила наказывать банки за жестокость при взыскании долгов. Она рассказала о своей инициативе в беседе с «
Костенко считает, что нужно привлекать к административной ответственности банки и микрофинансовые организации (МФО) за «переусердство» при работе с просрочившими выплаты должниками.
По ее словам, вступивший в силу 1 января закон ограничивал деятельность только коллекторов, которые «кошмарили» людей. Депутат уточнила, что за первое полугодие в Банк России должники подали более трех тысяч жалоб на банки. В Федеральную службу судебных приставов направили около полутора тысяч обращений, после чего возбудили 42 административных дела.
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