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12:50, 13 ноября 2019 121
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В России предложили наказывать банки за жестокость при взыскании долгов

В России предложили наказывать банки за жестокость при взыскании долгов

Фото: Pixabay.com

Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила наказывать банки за жестокость при взыскании долгов. Она рассказала о своей инициативе в беседе с «Парламентской газетой».

Костенко считает, что нужно привлекать к административной ответственности банки и микрофинансовые организации (МФО) за «переусердство» при работе с просрочившими выплаты должниками.

По ее словам, вступивший в силу 1 января закон ограничивал деятельность только коллекторов, которые «кошмарили» людей. Депутат уточнила, что за первое полугодие в Банк России должники подали более трех тысяч жалоб на банки. В Федеральную службу судебных приставов направили около полутора тысяч обращений, после чего возбудили 42 административных дела.


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