RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В рамках «Новогодней столицы» выберут самого гостеприимного рязанца. Об этом в среду, 13 ноября,
Проект «Гостеприимный житель» запустят для волонтеров. В мэрии отметили, что его цель — привлечь активистов к проведению «Новогодней столицы 2020».
Для участников проекта устроят мастер-классы и конкурс на самого гостеприимного жителя Рязани. Победители получат призы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанский кардиодиспансер поставили пять кроватей за миллион
|
cледующая новость →Эксперты установили, чьи останки нашли под Рязанью в сентябре
ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).