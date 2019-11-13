В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца

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В полиции рассказали, как накажут рязанца, который искупался в аквариуме с живой рыбой в гипермаркете «Глобус». В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство), ему грозит штраф.
21-летнего молодого человека задержали после того, как он в одних трусах залез в аквариум, установленный в рыбном отделе магазина.
Напомним, свою выходку он снял на
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