В Омске воспитательница детсада заставила воспитанников доставать игрушки из унитаза

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Фото: Pixabay.com
В Омске воспитательница детсада №344 заставила воспитанников доставать игрушки из унитаза и мыть их. Об этом случае в соцсети рассказал отец пятилетнего мальчика.
По словам мужчины, «компашку шкодивших» вместо обеда заставили без перчаток доставать из унитаза игрушки, которые бросили туда другие дети.
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