Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:41, 13 ноября 2019 418
 1    0

В мэрии прокомментировали образовавшийся фонтан в Песочне

В мэрии прокомментировали образовавшийся фонтан в Песочне

В мэрии прокомментировали образовавшийся в среду 12 ноября, фонтан в Песочне. В администрации уточнили, что прорвало не теплотрасу, а канализацию.

«Пар, потому что канализацию прорвало», — добавили в мэрии.

Специалисты «Водоканала» приступили к ликвидации последствий порыва. Аварию планируют устранить за два часа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
9 часов назад
Ростсельмаш поздравил рязанских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Ростсельмаш поздравил рязанских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 7 318
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 400
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 799
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 591
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 31
14:23, 8 ноября 2019 3 050
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 8
Все новости
Форум