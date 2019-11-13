В мэрии прокомментировали образовавшийся фонтан в Песочне

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В мэрии прокомментировали образовавшийся в среду 12 ноября, фонтан в Песочне. В администрации уточнили, что
«Пар, потому что канализацию прорвало», — добавили в мэрии.
Специалисты «Водоканала» приступили к ликвидации последствий порыва. Аварию планируют устранить за два часа.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.