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21:44, 13 ноября 2019 257
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В мэрии прокомментировали давку из-за запуска электронной проходной в рязанской школе

В мэрии прокомментировали давку из-за запуска электронной проходной в рязанской школе

В мэрии рассказали о пропуской системе в школе №55, из-за которой в среду, 13 ноября, образовалась давка.

«Пропускная система начала работать 13 ноября. В первый день возникли некоторые сложности: учащиеся забывали пропускные карты; родители стремились попасть в школу вместе с детьми. В связи с этим возникла очередь. Однако, благодаря слаженной работе коллектива все ученики прошли в школу вовремя», — рассказали в пресс-службе.

Администрация уточнила, что систему запустили для «безопасности учебного процесса». Кроме того, у родителей учащихся появилась возможность узнать о нахождении ребенка в школе.

В сентябре на общешкольном родительском собрании обсудили внедрение «ПИК». «За» ее установку проголосовал 691 человек, «против» — 109, «воздержалось» — 68.

«Оплата за обслуживание автоматизированной пропускной системы производится родителями (30 рублей в месяц), льготные категории обучающихся освобождены от оплаты», — говорится в сообщении. Всего установили два турникета, позволяющие проходить в фойе школы. Если ученик забыл карту, он может пройти с помощью охранника или дежурного учителя.


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