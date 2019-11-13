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В поселке Милославское Рязанской области в магазине «Пятерочка» рухнули витрины с алкоголем. Видео опубликовали в instagram rzn_life во вторник, 12 ноября.
Во время случившегося рядом проходил мужчина. На кадрах видно, что упавший стеллаж не задел посетителей.
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