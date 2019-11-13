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Фото: Pixabay.com
В Кремле напомнили о рабочем дне 31 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что россиян предупредили об этом заблаговременно, передает
Предстоящие зимние каникулы будут короче, чем в предыдущие годы: всего восемь дней — с 1 по 8 января.
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ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).