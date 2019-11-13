В четверг в Рязанской области потеплеет до +7 градусов

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 14 ноября, в Рязанской области потеплеет до +7 градусов. Об этом сообщила
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -2, +3 градуса, днем +2, +7.
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