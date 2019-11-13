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11:27, 13 ноября 2019 137
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В Астраханской области многодетный отец зарезал жену и покончил с собой

В Астраханской области многодетный отец зарезал жену и покончил с собой

Фото: Pixabay.com

В Астраханской области многодетный отец зарезал жену и покончил с собой. Сиротами остались трое детей 2013, 2015, 2018 годов рождения, передает РИА Новости.

В региональном следкоме сообщили, что ночью во вторник, 12 ноября, 27-летний житель города Харабали поссорился с женой и не менее 20 раз ударил ее ножом. Женщина умерла на месте.

После этого мужчина пошел к соседу и рассказал ему об убийстве. Затем злоумышленник вернулся домой и покончил с собой.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).


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