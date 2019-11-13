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Фото: Pixabay.com
В Астраханской области многодетный отец зарезал жену и покончил с собой. Сиротами остались трое детей 2013, 2015, 2018 годов рождения, передает
В региональном следкоме
После этого мужчина пошел к соседу и рассказал ему об убийстве. Затем злоумышленник вернулся домой и покончил с собой.
Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.