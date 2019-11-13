УРТ отметило 70-летие

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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 12 ноября, в Рязанском дворце молодежи поздравили сотрудников УРТ с 70-летием предприятия, сообщил
От главы администрации Елены Сорокиной ее заместитель Игорь Тишин пожелал работникам крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной работы.
Отличившихся работников отметили грамотами и подарками. Нескольким сотрудникам присвоили звание «Ветерана труда предприятия».
Для гостей также организовали концерт.
Справка
«Управление Рязанского троллейбуса» осуществляет перевозки с 1949 года. На сегодняшний день на балансе организации 130 троллейбусов и 127 автобусов. Ежедневно на линию выходит порядка 180 машин. На предприятии работает свыше тысячи человек. Троллейбусное обслуживание осуществляется по 36 маршрутам протяженностью около 500 км. Ежедневно троллейбусом пользуется свыше 36 тысяч человек.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.