Тысячная толпа собралась в Рязанском кремле ради привезенного пояса Богородицы

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Тысячная толпа собралась в Рязанском кремле, чтобы приложиться к ковчегу с частью пояса Богородицы. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила ГТРК «
Святыню в Христорождественский собор
В течение дня в соборе читали молебен, который транслировали при помощи динамиков. Верующих в очереди угощали чаем с сушкам.
Справка
По преданию, Божия Матерь соткала пояс из верблюжей шерсти. В X веке его разделили на три части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии, в монастыре Троодитисса на Кипре, а также в Ватопедском монастыре на Афоне. Из последней обители по инициативе Фонда Андрея Первозванного в 2011 году пояс привезли в Россию.
По стране святыню возят в рамках программы «Духовная связь».
Фото ГТРК «
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