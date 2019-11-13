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18:00, 13 ноября 2019 243
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Тысячная толпа собралась в Рязанском кремле ради привезенного пояса Богородицы

Тысячная толпа собралась в Рязанском кремле ради привезенного пояса Богородицы

Тысячная толпа собралась в Рязанском кремле, чтобы приложиться к ковчегу с частью пояса Богородицы. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила ГТРК «Ока».

Святыню в Христорождественский собор привезли 11 ноября из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Ковчег увезут в четверг, 14 ноября.

В течение дня в соборе читали молебен, который транслировали при помощи динамиков. Верующих в очереди угощали чаем с сушкам.

Справка

По преданию, Божия Матерь соткала пояс из верблюжей шерсти. В X веке его разделили на три части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии, в монастыре Троодитисса на Кипре, а также в Ватопедском монастыре на Афоне. Из последней обители по инициативе Фонда Андрея Первозванного в 2011 году пояс привезли в Россию.

По стране святыню возят в рамках программы «Духовная связь».

Фото ГТРК «Ока»


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