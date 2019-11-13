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14:43, 13 ноября 2019 143
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Синоптики пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето»

Синоптики пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето»

Фото: Pixabay.com

Синоптики пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето». До конца недели температура воздуха будет на пять-семь градусов выше нуля, сообщили «Метеовести».

Теплую погоду объяснили приходом субтропического антициклона.

«Потоки на его периферии продолжат нести в Россию хорошо прогревшиеся воздушные массы», — отмечает портал.

По предварительным прогнозам, характерная для весны погода продлится до середины следующей недели. Затем синоптики ожидают «мощное арктическое вторжение», из-за которого температура окажется ниже нормы на четыре градуса.


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