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Фото: Pixabay.com
Синоптики пообещали жителям Центральной России «зимнее бабье лето». До конца недели температура воздуха будет на пять-семь градусов выше нуля, сообщили «
Теплую погоду объяснили приходом субтропического антициклона.
«Потоки на его периферии продолжат нести в Россию хорошо прогревшиеся воздушные массы», — отмечает портал.
По предварительным прогнозам, характерная для весны погода продлится до середины следующей недели. Затем синоптики ожидают «мощное арктическое вторжение», из-за которого температура окажется ниже нормы на четыре градуса.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.