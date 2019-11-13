Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:55, 13 ноября 2019 391
 0    0

Рязанского предпринимателя накажут за продажу подделок известных брендов

Рязанского предпринимателя накажут за продажу подделок известных брендов

Рязанский предприниматель торговал подделками известных брендов, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что бизнесмен покупал вещи на московском рынке «Садовод» без договоров с компаниями «Найк» и «Адидас».

При этом ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за подобные нарушения с использованием товарного знака «Tommy Hilfiger».

Общий ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.

Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов

«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов 2

«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 7 318
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 400
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 799
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 591
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 31
14:23, 8 ноября 2019 3 050
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 8
Все новости
Форум