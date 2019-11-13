Рязанского предпринимателя накажут за продажу подделок известных брендов

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Рязанский предприниматель торговал подделками известных брендов, сообщил
Установлено, что бизнесмен покупал вещи на московском рынке «Садовод» без договоров с компаниями «Найк» и «Адидас».
При этом ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за подобные нарушения с использованием товарного знака «Tommy Hilfiger».
Общий ущерб составил свыше 150 тысяч рублей.
Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы.
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