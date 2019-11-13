Рязанских водителей на день попросили пересесть на общественный транспорт

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Фото: Администрация Рязани
Рязанская мэрия
«Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, а по возможности пересесть на общественный транспорт», — обратились к рязанцам сотрудники администрации города.
Ночами 14 и 15 ноября улицы будут убирать три бригады из 22 человек. Центр города обработают увлажненным реагентом, окраины — пескосоляной смесью. Этим займутся 18 единиц техники.
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