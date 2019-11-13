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20:30, 13 ноября 2019 310
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Рязанка показала, как убила отца в квартире

Рязанка показала, как убила отца в квартире

Рязанка показала, как убила отца в квартире. Кадры следственного эксперимента показал телеканал «Город».

Трагедия произошла в деревне Ровное Рязанского района в ночь на субботу, 9 ноября.

21-летняя девушка выпивала со своим отцом. Во время застолья мужчина начал упрекать дочь в том, что она не может создать семью.

Подозреваемая взяла нож и ударила отца в грудь. От полученного ранения он скончался.

После этого рязанка вымыла нож. Однако следователи нашли следы крови потерпевшего в раковине.

Напомним, девушка признала свою вину. Ее отправили в СИЗО до 9 января.


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