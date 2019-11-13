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Рязанка показала, как убила отца в квартире. Кадры следственного эксперимента показал телеканал «Город».
Трагедия произошла в деревне Ровное Рязанского района в ночь на субботу, 9 ноября.
21-летняя девушка выпивала со своим отцом. Во время застолья мужчина начал упрекать дочь в том, что она не может создать семью.
Подозреваемая взяла нож и
После этого рязанка вымыла нож. Однако следователи нашли следы крови потерпевшего в раковине.
Напомним, девушка
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