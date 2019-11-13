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«Пятерочка» отреагировала на рухнувшие витрины с алкоголем в магазине под Рязанью. В компании не смогли объяснить причину случившегося.
«К сожалению, на это могут быть разные причины. Уверены, наши коллеги уже разобрались в ситуации и занимаются ее исправлением, а также постараются не допустить ее повторения в будущем», — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 12 ноября, в соцсети опубликовали
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