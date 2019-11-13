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18:49, 13 ноября 2019 134
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Пронская школьница собирала деньги на лечение матери. Женщина оказалась здорова

Пронская школьница собирала деньги на лечение матери. Женщина оказалась здорова

Фото: Издательство «Пресса»

Пронская школьница собирала деньги матери на лечение от рака. Женщина оказалась здорова, сообщает издательство «Пресса».

Семиклассница просила помощи в одном из скопинских супермаркетов и у дверей пронского храма. Девочка стояла с табличкой, на которой были рекомендациями по лечению.

В понедельник, 11 ноября, жительница Пронского района обратилась в местную газету, чтобы узнать, нужна ли семье помощь.

Как оказалось, мать девочки здорова. Школьница собирала деньги и тратила их на сладости.

В школе и районном управлении образования побеседуют с девочкой и ее матерью. Кроме того, их направят в комиссию по делам несовершеннолетних: женщину могут наказать за ненадлежащее выполнении родительских обязанностей.


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