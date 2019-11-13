Пронская школьница собирала деньги на лечение матери. Женщина оказалась здорова

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Фото: Издательство «Пресса»
Пронская школьница собирала деньги матери на лечение от рака. Женщина оказалась здорова, сообщает издательство «
Семиклассница просила помощи в одном из скопинских супермаркетов и у дверей пронского храма. Девочка стояла с табличкой, на которой были рекомендациями по лечению.
В понедельник, 11 ноября, жительница Пронского района обратилась в местную газету, чтобы узнать, нужна ли семье помощь.
Как оказалось, мать девочки здорова. Школьница собирала деньги и тратила их на сладости.
В школе и районном управлении образования побеседуют с девочкой и ее матерью. Кроме того, их направят в комиссию по делам несовершеннолетних: женщину могут наказать за ненадлежащее выполнении родительских обязанностей.
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