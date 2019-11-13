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16:31, 13 ноября 2019 450
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Полицейские задержали рязанцев, повредивших машины на улице Крупской

Полицейские задержали рязанцев, повредивших машины на улице Крупской

Полицейские задержали рязанцев — двух 23-летних мужчин и 21-летнюю женщину, повредивших машины на улице Крупской. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступила информация о том, что в ночь со 2 на 3 ноября неизвестные разбили стекла и повредили шины у двух иномарок и двух машин «ВАЗ».

Выяснилось, что во дворе дома на другой стороне улицы в эту ночь разбили стекло у автомобиля ВАЗ-2114 и из салона похитили магнитолу. Во дворе на улице Костычева обнаружили пострадавший автомобиль ВАЗ-2104. В нем взломщики вскрыли и завели машину, но не смогли разблокировать руль и врезались в рядом стоящую иномарку, а затем в ограждение.

На соседней улице Новаторов также из двора пропал ВАЗ-2104. Эту машину позже обнаружили на другом конце Рязани. Из салона пропал комплект зимних шин и снаряжение для альпинизма.

При осмотре «Жигулей» полицейские нашли флэшку, на которой хранились студенческие конспекты. Выяснилось, что это рабочие записи владельца автомобиля ВАЗ-2114, пострадавшего от рук взломщиков на улице Крупской. Таким образом, полицейские предположили, что к этим преступления причастны одни и те же люди.

«Сотрудники полиции установили, что к совершению этих преступлений могут быть причастны трое приятелей — два парня и девушка. Часть их действий попали в объективы камер наружного видеонаблюдения. По видеозаписям видно, что мужчины и женщина молодого возраста и в состоянии опьянения, заметны характерные особенности внешности», — говорится в сообщении.

Во время опроса местных жителей оперативники выяснили, что вечером 2 ноября в одном кафе был конфликт между компанией и мужчиной. Бармен запомнил эту компанию и узнал их по описанию.

Полицейские задержали злоумышленников через несколько дней в этом же кафе. Их привлекли к ответственности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статье 166 УК (Угон транспортного средства) и по части 2 статьи 158 УК (Кража).


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