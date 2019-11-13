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10:28, 13 ноября 2019 530
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Платившая украденной картой молодая пара вернула рязанке деньги

Платившая украденной картой молодая пара вернула рязанке деньги

Молодая пара вернула рязанке деньги, которые они потратили в магазинах. Об этом RZN.info рассказал муж владелицы банковской карты.

«Все разрешилось. Нашли человека, деньги вернули», — рассказал мужчина.

Рязанец уточнил, что писать заявление в полицию не стали.

Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник, 12 ноября, расплатились бесконтактной картой в магазинах «Подсолнух», «Магнит», ИП Родина. СВ, ООО INTEB, IP CHIKIN.E.V. Всего с карты списали около пяти тысяч рублей.


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