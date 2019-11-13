Платившая украденной картой молодая пара вернула рязанке деньги

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Молодая пара вернула рязанке деньги, которые они потратили в магазинах. Об этом RZN.info рассказал муж владелицы банковской карты.
«Все разрешилось. Нашли человека, деньги вернули», — рассказал мужчина.
Рязанец уточнил, что писать заявление в полицию не стали.
Ранее сообщалось, что неизвестные во вторник, 12 ноября,
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