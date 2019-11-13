Пьяный водитель «семерки» врезался в отбойник в Сасовском районе, пострадали двое

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 12 ноября, в селе Бастаново Сасовского района ВАЗ-2107 врезался в отбойник. Об этом сообщила
По предварительным данным, 41-летний водитель был пьян. Он не справился с управлением и врезался в ограждение на проезжей части.
В результате ДТП пострадали водитель, а также его 41-летний пассажир.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.