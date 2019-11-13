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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Вечером в среду, 13 ноября, на Центральном рынке в Рязани произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 16:38, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По предварительной информации, в районе рынка загорелась торговая палатка.
На место выехало два пожарных расчета.
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