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17:07, 13 ноября 2019 857
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На Центральном рынке в Рязани произошел пожар

На Центральном рынке в Рязани произошел пожар

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Вечером в среду, 13 ноября, на Центральном рынке в Рязани произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 16:38, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, в районе рынка загорелась торговая палатка.

На место выехало два пожарных расчета.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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