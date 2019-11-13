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12:37, 13 ноября 2019 187
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Конкурс на должность главы рязанского фонда капремонта выиграл Юрий Фурфурак

Конкурс на должность главы рязанского фонда капремонта выиграл Юрий Фурфурак

Конкурс на должность главы рязанского фонда капремонта выиграл и.о. гендиректора Юрий Фурфурак. Информация опубликована на сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Комиссия приняла решение во вторник, 12 ноября.

Напомним, с 2018 года гендиректором фонда была Марина Бондарева. Она покинула пост в июле этого года. Сотрудники ФСБ задержали ее на рабочем месте.


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