Конкурс на должность главы рязанского фонда капремонта выиграл Юрий Фурфурак

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Конкурс на должность главы рязанского фонда капремонта выиграл и.о. гендиректора Юрий Фурфурак. Информация опубликована на
Комиссия приняла решение во вторник, 12 ноября.
Напомним, с 2018 года гендиректором фонда была Марина Бондарева. Она покинула пост в июле этого года. Сотрудники ФСБ
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