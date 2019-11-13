Клиенты «Сбербанка» получат десять тысяч бонусов «Спасибо» при подключении автоплатежа

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С 11 ноября по 31 декабря 2019 года «Сбербанк» проводит акцию «
Согласно правилам акции, необходимо до 12 декабря через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» подключить сервис «Автоплатеж» и до 31 декабря 2019 года включительно оплатить с его помощью услуги ЖКХ, интернета, ТВ или телефонии на любую сумму.
Еще одним условием участия в акции является «новизна» — участнику необходимо подключить сервис «Автоплатеж» для оплаты услуги, которая как минимум за месяц до старта акции (11 ноября) не оплачивалась при помощи него.
В акции могут участвовать жители России в возрасте 18 лет и старше — владельцы банковских карт «Сбербанка», являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и подключившие услугу «Автоплатеж» (за энергоснабжение, водоотведение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, обращение с твердыми отходами, фиксированную телефонию, интернет и ТВ). Подробнее о способах и порядке подключения услуги — на
В акции «Спасибо за Автоплатеж» разыгрываются 178 призов, она стартовала накануне дня рождения — 12 ноября «Сбербанку» исполнилось 178 лет. Победители получат в подарок по 10 тысяч бонусов СПАСИБО. Участник может претендовать на получение не более одного поощрения. Бонусы победителям будут начислены до 31 января 2020 года включительно.
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