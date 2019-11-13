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Фото: Администрация Рязани
К Новому году в Рязани установят 33 елки. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Все ели в этом году искусственные, для их украшения дополнительно закупят более тысячи новых игрушек.
Ели установят на следующих площадках: на территории Лесопарка, площади
Работы планируют завершить к 7 декабря.
Кроме того, на Лыбедском бульваре планируется провести выставку «арт-елок».
Напомним, во вторник, 12 ноября, в Лесопарке
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