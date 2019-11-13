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21:12, 13 ноября 2019 205
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К Новому году в Рязани установят 33 елки

К Новому году в Рязани установят 33 елки

Фото: Администрация Рязани

К Новому году в Рязани установят 33 елки. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Все ели в этом году искусственные, для их украшения дополнительно закупят более тысячи новых игрушек.

Ели установят на следующих площадках: на территории Лесопарка, площади Победы, площади Театральной, площади Ленина, на Монастырской площади в поселке Солотча, в ЦПКиО, у ДК «Приокский», у КДЦ «Октябрь», в парке Скобелева, на бульваре Победы.

Работы планируют завершить к 7 декабря.

Кроме того, на Лыбедском бульваре планируется провести выставку «арт-елок».

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Лесопарке появилась первая новогодняя ель.


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