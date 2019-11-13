Эксперты установили, чьи останки нашли под Рязанью в сентябре

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Эксперты установили, чьи останки нашли под Рязанью в конце сентября. Следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Гуреева сообщила, что погибшая жила с сыном и его женой.
По словам следователя, у женщины было психическое заболевание. До этого она уходила из дома, но возвращалась.
Как отметила Ирина Гуреева, смерть женщины не связана с криминалом.
Напомним, разложившийся труп обнаружили в посадке у трассы М-5 29 сентября. Тело
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