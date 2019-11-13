Больше интернета, никакого роуминга. «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов

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«Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.
Объем интернета, включенного в тариф, увеличили сразу на 30%. При этом трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета.
Для подключения доступны три тарифных плана. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.
«Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану „Вызов“ также можно подключить членов семьи сотрудника», — пояснили в пресс-службе компании.
«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке „Вызов“ пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб, — рассказал директор по маркетингу бизнес-сегмента „Ростелекома“ Сергей Таболин. — Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер».
Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.
Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на
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