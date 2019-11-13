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13:33, 13 ноября 2019 307
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Больше интернета, никакого роуминга. «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов

Больше интернета, никакого роуминга. «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов

«Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Объем интернета, включенного в тариф, увеличили сразу на 30%. При этом трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета.

Для подключения доступны три тарифных плана. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

«Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану „Вызов“ также можно подключить членов семьи сотрудника», — пояснили в пресс-службе компании.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке „Вызов“ пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб, — рассказал директор по маркетингу бизнес-сегмента „Ростелекома“ Сергей Таболин. — Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер».

Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте или по телефону 8 800 200-30-00.


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