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14:05, 13 ноября 2019 357
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Архангельской школе решили присвоить имя спасского фронтовика, директор начала поиск его родственников

Архангельской школе решили присвоить имя спасского фронтовика, директор начала поиск его родственников

Фото: Издательство «Пресса»

Архангельской школе №26 решили присвоить имя спасского фронтовика Владимира Дмитриевича Никитова. Руководство школы ищет его родственников, чтобы получить на это согласие, сообщает издательство «Пресса».

Директор школы № 26 Архангельска Татьяна Буланова обратилась в администрацию Спасского района и связалась с местным музеем.

«Наша школа находится в непосредственной близости к улице Никитова, — пояснила директор. — На Ломоносовском дворце нашего города установлена мемориальная доска в честь Владимира Дмитриевича, одна из стен здания украшена портретом героя в стиле граффити. Наши ученики с конца 70-x годов пишут исследовательские и реферативные работы о жизни Владимира Дмитриевича».

Родственники и их знакомые могут обратиться в редакцию газеты «Спасские вести» по телефону: 8-49135-3-33-42 или по электронной почте: spasvest_red@mail.ru и batova.alena2011@yandex.ru

Справка:

Владимир Никитов родился в 1913 году в Спасске. Он был женат на Серафиме Федоровне Кузиной. Супруги жили в доме №63 на улице Демьяна Бедного (сейчас Маяковского).

Мужчина учился в Тамбовской авиашколе. Он воевал с 1941 года. Погиб 28 июня 1944 года, похоронен в Ленинградской области.

У Владимира Никитова было два брата: Евгений Дмитриевич (1919 года рождения) и Дмитрий Дмитриевич (1902 года рождения). Они оба воевали. Младший погиб, старший после войны жил на Украине.


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