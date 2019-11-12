Заключенный в скопинской колонии прапорщик попытался получить крупную партию амфетамина

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Прапорщик из Москвы, заключенный в скопинской колонии, попытался получить крупную партию амфетамина. Об этом сообщила
По данным следствия, наркотики осужденный заказал через неустановленное лицо. Когда запрещенное вещество общей массой 42,81 грамма доставили в ИК, его обнаружили и изъяли.
В отношении прапорщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Его признали виновным и по совокупности приговоров назначили наказание в виде четырех с половиной лет заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и лишением воинского звания.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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