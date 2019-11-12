В воронежской облдуме обсудили социальную реабилитацию несовершеннолетних

На базе Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних прошло выездное заседание думского Комитета по труду и соцзащите населения, которое провела его председатель Людмила Ипполитова.

Комментируя актуальность организации выездного заседания Комитета, председатель облдумы Владимир Нетесов отметил важные аспекты темы, которая обсуждалась в ходе работы депутатов.

«В Воронежской области уделяется большое внимание поддержке детей и института семьи. Важно, чтобы дети жили в атмосфере любви и заботы, получали образование и были в будущем востребованы. Очень важное направление работы — интеграция в общество детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Необходимо привить им правильную систему ценностей, снизить вероятность их участия в противоправной деятельности, создать условия для развития. В общей системе социальной помощи семьям с детьми у этого направления особая роль. Поэтому сегодня наша цель — привлечь все заинтересованные стороны к выработке дополнительных механизмов, направленных на выявление семей с детьми, находящихся в зоне социального риска и оказание им своевременной помощи», — отметил спикер регионального парламента.

Участниками рабочей поездки стали депутат Госдумы Татьяна Сапрыкина, депутаты облдумы Александр Вериковский, Владимир Ключников и Владимир Коробов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Попова, представители исполнительных органов власти, правоохранительных органов, муниципалитета, специалисты ряда социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних из других районов области.

Темой обсуждения стала социальная поддержка семьи и профилактика безнадзорности несовершеннолетних в Воронежской области.

Участники заседания ознакомились с работой Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Директор Центра Раиса Манаенкова рассказала, что учреждение работает с 2003 года и располагает практически всем набором помещений, необходимых для успешной социальной реабилитации несовершеннолетних. На территории учреждения расположены детские игровая и спортивная площадки, летняя эстрада, зона отдыха.

Центр способен принять до 25 детей, сейчас здесь находятся 19 подопечных. Ежегодно курс социальной реабилитации проходят 100-130 детей из семей социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и остро нуждающихся в экстренной социальной помощи и поддержке со стороны государства.

С каждым ребенком работают опытные педагоги и психологи, а при необходимости специалисты также проводят работу с родителями, стараясь ориентировать родных на нужды ребенка, его интересы и проблемы. После возвращения ребенка домой семья продолжает находиться под контролем работников Центра. При этом услугами Центра могут воспользоваться не только неблагополучные семьи.

В частности, в учреждение принимают детей, родители которых по каким-то причинам временно не имеют возможности присматривать за ними по состоянию здоровья или из-за отъезда.

Всего за время работы Центра курс социальной реабилитации прошли 2072 ребенка из различных категорий семей социального риска.

Раиса Манаенкова отметила, что большую помощь Центру регулярно оказывают депутаты областной думы Владимир Ключников и Александр Цыбань.

Во время заседания Людмила Ипполитова подчеркнула, что на сегодняшний день на уровне государства большое внимание уделяется институту семьи.

«От благополучия в семье зависит и повышение рождаемости, и качество жизни детей. Поэтому мы в очередной раз постарались собрать на выездном заседании Комитета представителей всех структур, которые так или иначе касаются вопросов семьи и защиты детей. Нам важно выявить существующие проблемы и командно их решить», — сказала она.

С докладом о социальной поддержке семей с детьми выступила замруководителя департамента соцзащиты области Виктория Воронцова. Она рассказала о реализации в регионе нацпроекта «Демография» и предоставлении мер соцподдержки семьям с детьми.

На территории Воронежской области создана система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. Основное место в ней занимают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании его участники также заслушали доклады об опыте работы Воронежского областного клинического центра медицинской профилактики по гигиеническому обучению и воспитанию детей и подростков.

Кроме того, обсуждались вопросы организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и профориентации несовершеннолетних.