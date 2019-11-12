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Фото: Pixabay.com
В Рязанскую область поступила вакцина от гриппа последнего поколения «Ультрикс Квадри». В больницы передали почти двадцать тысяч доз,
Сделать прививки смогут рязанцы от 17 до 60 лет. В ведомстве отметили, что вакцину «Ультрикс Квадри» впервые поставили в Рязанскую область.
Сейчас от гриппа привили 329, 9 тысячи человек (60% от плана), из них почти 90 тысяч детей. Медики использовали вакцины «Совигрипп» для детей и взрослых, «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс» для детей.
Всего от гриппа в этом году планируют привить 558 тысяч человек (половина населения области). Это на 88 тысяч человек (на 19%) больше, чем в прошлом году.
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