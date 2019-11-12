RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рыбновском районе у «закладчика» изъяли более 20 килограммов наркотиков, об этом
Оперативники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ, задержали 30-летнего жителя Курска. Установлено, что злоумышленник перевозил у себя в автомобиле 8,5 килограммов синтетических наркотиков. Также из его тайников в Рязани, Рыбновском районе, Курской, Саратовской и Воронежских областях нашли пять партий наркотиков.
Всего из незаконного оборота изъято свыше 20 килограммов наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. «Закладчика» заключили под стражу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ «Рязаньэнерго» стало на одного Почетного донора больше
|
cледующая новость →Амурской школе присвоили имя Альберта Слюсаря
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.