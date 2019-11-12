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Фото: Pixabay.com
В ночь на среду, 13 ноября, в Рязанской области ожидается сильный туман. Он сохранится и утром,
Местами видимость составит 100-500 метров.
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