В Рязанской области определили лучших парикмахеров и визажистов

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В Рязанкой области определили лучших парикмахеров и визажистов, об этом сообщили на
Чемпионат прошел в понедельник, 11 ноября. Участники соревновались в семи номинациях. В мероприятии участвовали более 30 парикмахеров и визажистов.
По итогам соревнований победителями стали Алина Козаченко, Алена Чиркова, Антон Довгань, Лилиана Тарасова, Надежда Комарова и Анжелика Кольцова. Лауреаты получили сертификаты на участие в финале Чемпионата России по парикмахерскому искусству, который состоится в 2020 году.
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