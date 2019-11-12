Балет или нет? В рязанской филармонии выступит «липовая» труппа московского театра

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Сайт рязанской филармонии анонсировал балет «Спящая красавица» в исполнении труппы московского Театра классического балета. Сообщается, что зрители увидят авторскую постановку народных артистов России Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Организатором значится ИП Габдуллина Арина Венеровна.
Однако главный режиссер Театра классического балета Иван Василев заявил, что это самозванцы. «Это не первый случай, когда кто-то представляется нашим именем. Время от времени нам приходят сообщения о подобных самозванцах из разных уголков страны», — рассказал он порталу InterMedia.
Администрация театра подчеркнула, что в указанные даты никаких выступлений в Рязани не назначено.
В филармонии RZN.info сообщили, что предоставляют только площадку для спектакля, а информация на сайте от «Городских Зрелищных Касс».
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