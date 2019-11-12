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10:57, 12 ноября 2019 408
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В Рязани закроют государственную ветлечебницу

В Рязани закроют государственную ветлечебницу

Лечебницу при «Рязанской областной ветеринарной лаборатории» в ближайшее время планируется закрыть. Об этом RZN.info сообщил источник в региональном правительстве.

По информации, имеющейся в распоряжении редакции, лечебница не отвечает требованиям, которые касаются санитарного состояния помещения.

Кроме того, анализ финансового состояния ветлечебницы показал, что расходы на ее содержание существенно превышают доходы учреждения.

На сегодняшний день это обособленное подразделение лаборатории находится в стадии ликвидации. Всем четырем ветеринарным врачам, работающим в штате лечебницы, предложили должности в ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория».


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