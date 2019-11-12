В Рязани осудили мошенника за обман покупателей электроники

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В Рязани осудили мошенника, обманывающего покупателей электроники, об этом сообщили на сайте октябрьского районного суда.
Установлено, что подсудимый представлялся продавцом электроники и предлагал купить телевизор и сотовые телефоны. Таким образом он заработал 18 тысяч рублей.
В суде мужчина признал свою вину полностью. Ему назначили наказание сроком в три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.
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