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18:24, 12 ноября 2019 266
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В Рязани осудили мошенника за обман покупателей электроники

В Рязани осудили мошенника за обман покупателей электроники

В Рязани осудили мошенника, обманывающего покупателей электроники, об этом сообщили на сайте октябрьского районного суда.

Установлено, что подсудимый представлялся продавцом электроники и предлагал купить телевизор и сотовые телефоны. Таким образом он заработал 18 тысяч рублей.

В суде мужчина признал свою вину полностью. Ему назначили наказание сроком в три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.


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