В Рязани осудили члена преступной группировки, распространяющей наркотики

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В Рязани осудили Рафаэля Багданова. Он входил в преступную группировку, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков, сообщила
Известно, что организацию создали в августе 2017 года, ее члены орудовали на территории Московской и Рязанской областей.
В октябре этого же года к группировке присоединился Багданов. Он покупал квартиры и оборудование для изготовления запрещенных веществ, делал наркотики и оставлял их в тайниках. За это подсудимый получал деньги от организаторов ОПГ.
Мужчину признали виновным по части 5 статьи 228.1 УК и приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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