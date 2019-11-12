В Рязани молодая пара оплатила покупки краденой картой

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В Рязани молодая пара оплатила покупки в нескольких магазинах краденой картой. Об этом RZN.info рассказал муж владелицы банковской карты.
Мужчина утверждает, что все случилось во вторник, 12 ноября. Он ищет злоумышленников, чтобы «урегулировать вопрос мирно». По словам собеседника агентства, пара расплачивалась бесконтактной картой в магазинах «Подсолнух», «Магнит», ИП Родина. СВ, ООО INTEB, IP CHIKIN.E.V. Всего с карты списали около пяти тысяч рублей.
«Сумма списания с карты приличная, — отметил мужчина. — Завтра идем с видео и фото-материалами в полицию, ребятам светит наказание по статье 158 УК».
Связаться с мужчиной можно по телефону:
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