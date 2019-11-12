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8:55, 12 ноября 2019 618
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В Рязани благоустроили 19 парковок

В Рязани благоустроили 19 парковок

Фото: Администрация Рязани

В Рязани благоустроили 19 парковок. Об этом сообщил сайт администрации города.

В Горроще сделали восемь стоянок на 85 мест. Они появились около

  • домов №№7 корпус 1, 13, 25 корпус 2 на улице Черновицкой,
  • домов №№19, 23, 25, 19 корпус 1 на улице Братиславской.
  • дома №4 на улице 6-я Линия,
  • дома №10 на улице Березовой,
  • дома №6 корпус 1 на улице Островского.

В Октябрьском районе благоустроили парковки на 102 машины у

  • домов №№3, 3 корпус 2, 6, 28/7 и 4 корпус 1 на улице Советской Армии,
  • дома №10а на улице Зубковой,
  • дома №29 на улице Новоселов,
  • дома №1 на улице Тимуровцев,
  • домов №№38-40 и 52-54 по Касимовскому шоссе
  • в районе школы №72.

В ближайшее время должны сдать парковку на улице Семашко.


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