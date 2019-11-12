В «Рязаньэнерго» стало на одного Почетного донора больше

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стало на одного Почетного донора больше. Новая обладательница звания — специалист отдела закупочной деятельности Наталья Немова.
«В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ „О донорстве крови и ее компонентов“ нагрудным знаком „Почетный донор России“ награждаются граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз, — рассказали в пресс-службе компании. — Наталья Немова впервые приняла участие в донорской акции 11 лет назад по примеру своей подруги, которая уже сдавала кровь. С тех пор она частый и желанный гость на областной станции переливания крови».
Сама женщина призналась, что забор крови — это не страшно и не больно.
«Лично я испытываю чувство радости от того, что могу помочь нуждающимся в переливаниях людям. Однажды меня попросили сдать тромбоциты, чтобы спасти жизнь ребенку. В тот момент я поняла, насколько бесценна донорская кровь», — поделилась Немова.
В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поддерживают участие сотрудников в донорском движении. «Участие в акциях не только помогает людям, страдающим различными заболеваниями, но и стимулирует сотрудников более тщательно заботиться о своем здоровье», — добавили в компании.
«Команда добровольцев» «Рязаньэнерго» насчитывает более 30 человек из управления и районов электрических сетей. Восемь сотрудников являются Почетными донорами.
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